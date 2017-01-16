Stochastic RSI es llamado DTOSC por muchos vendedores y traders (oscilador dinámico tendencial). Se basa en el Estocástico que se calcula de RSI.

Esta versión tiene seis subtipos según el método del cálculo.

Dependiendo de los parámetros (Estocástico 1, Estocástico 2 y suavizado) :

(x,x,x) RSI simple



(x,x,n) RSI suavizado

(n,x,x) o (x,n,x) Estocástico RSI en su forma clásica

(n,x,n) o (x,n,n) Estocástico RSI suavizado

(n,n,x) Estocástico RSI doble

(n,n,n) Estocástico RSI doble suavizado

x -> parámetro menos o igual a 1



n -> parámetro más o igual a 1

Las zonas de sobrecompra y sobreventa se marcan con el cruzamiento simple de los niveles y ayudan a tomar decisiones. Todos los seis subtipos se utilizan de acuerdo con las reglas que suelen aplicarse a los estocásticos y RSI. El Estocástico es una especie del indicador «tendencial», y RSI es de impulso. Su combinación puede no coincidir con las reglas básicas, pero Usted puede asegurarse de que no es tan complicado usar dos reglas combinadas en conjunto.