und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stochastic RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1758
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Stochastic RSI (manchmal und von manchen Verkäufern und Händlern) auch DTOSC (dynamic trend Oszillator) genannt. Dies ist grundsätzlich ein Stochastic des RSI.
Diese Version hat 6 Untertypen die berechnet werden:
Abhängig von den Parametern (Stochastic 1, Stochastic 2 und Glättung) sind dies:
- (x,x,x) ein einfacher RSI
- (x,x,n) geglätteter RSI
- (n,x,x) oder (x,n,x) Stochastic RSI in seiner "klassischen" Art
- (n,x,n) oder (x,n,n) geglätteter Stochastic RSI
- (n,n,x) doppelter Stochastic RSI
- (n,n,n) geglätteter doppelter Stochastic RSI
x -> Parameter ist kleiner oder gleich 1
n -> Parameter ist größer als 1
Überkauft und Überverkauftlevel werden hervorgehoben, um eine Leveldurchkreuzung als Hilfe bei der Entscheidungsfindung zu erhalten. Alle sechst Untertypen sollten nach jenen Regeln angewendet werden, die für Stochastic und RSI gelten (Stochastic als eine Art von "Trend" Indikator und RSI als eine Art von "Momentum" Indikator, die Kombination von beiden könnte die grundsätzlichen Regeln verletzen, aber Sie sollten feststellen, dass es nicht so schwierig ist, diese zwei Regeln in Kombination miteinander zu verwenden)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16701
Version des allgemein bekannten Woodies CCI mit korrekter Implementierung der TrendänderungsregelnBB MACD
BB MACD ist eine MACD Indikator Variation mit der Ergänzung von Bollinger Bändern
Pivot Point Indikator mit Ergänzung von 4 Arten der Berechnung der Pivotpunkte.Gerundeter Preis
Eine Variante des T3 Themas das als eine Art von Envelopes unter Verwendung des T3 für die zugrundeliegenden Werte geschaffen wurde.