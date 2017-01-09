CodeBaseKategorien
Stochastic RSI - Indikator für den MetaTrader 5
Stochastic RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Stochastic RSI (manchmal und von manchen Verkäufern und Händlern) auch DTOSC (dynamic trend Oszillator) genannt. Dies ist grundsätzlich ein Stochastic des RSI.

Diese Version hat 6 Untertypen die berechnet werden:

Abhängig von den Parametern (Stochastic 1, Stochastic 2 und Glättung) sind dies:

  • (x,x,x) ein einfacher RSI
  • (x,x,n) geglätteter RSI
  • (n,x,x) oder (x,n,x) Stochastic RSI in seiner "klassischen" Art
  • (n,x,n) oder (x,n,n) geglätteter Stochastic RSI
  • (n,n,x) doppelter Stochastic RSI
  • (n,n,n) geglätteter doppelter Stochastic RSI

x -> Parameter ist kleiner oder gleich 1

n -> Parameter ist größer als 1

Überkauft und Überverkauftlevel werden hervorgehoben, um eine Leveldurchkreuzung als Hilfe bei der Entscheidungsfindung zu erhalten. Alle sechst Untertypen sollten nach jenen Regeln angewendet werden, die für Stochastic und RSI gelten (Stochastic als eine Art von "Trend" Indikator und RSI als eine Art von "Momentum" Indikator, die Kombination von beiden könnte die grundsätzlichen Regeln verletzen, aber Sie sollten feststellen, dass es nicht so schwierig ist, diese zwei Regeln in Kombination miteinander zu verwenden)


