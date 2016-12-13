Stochastic RSI многие продавцы и трейдеры называют DTOSC (динамический трендовый осциллятор). Он основан на Стохастике, который рассчитывается от RSI.



Эта версия имеет шесть подтипов по способу вычисления.

В зависимости от параметров (Стохастик 1, Стохастик 2 и сглаживание) :

(x,x,x) простой RSI



(x,x,n) сглаженный RSI

(n,x,x) или (x,n,x) Стохастик RSI в своем классическом виде

(n,x,n) или (x,n,n) сглаженный Стохастик RSI

(n,n,x) двойной Стохастик RSI

(n,n,n) сглаженный двойной Стохастик RSI

x -> параметр меньше или равен 1



n -> параметр больше или равен 1

Зоны перекупленности и перепроданности обозначаются простым пересечением уровней и помогают принять решение. Все шесть подтипов используются в соответствии с правилами, которые обычно применяются к стохастикам и RSI. Стохастик — это род "трендового" индикатора, а RSI — импульсный, их комбинация может не совпадать с основными правилами, но вы можете убедиться, что использовать два комбинированных правила вместе, на одном индикаторе —не так сложно.