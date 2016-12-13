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Stochastic RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Stochastic RSI многие продавцы и трейдеры называют DTOSC (динамический трендовый осциллятор). Он основан на Стохастике, который рассчитывается от RSI.
Эта версия имеет шесть подтипов по способу вычисления.
В зависимости от параметров (Стохастик 1, Стохастик 2 и сглаживание) :
- (x,x,x) простой RSI
- (x,x,n) сглаженный RSI
- (n,x,x) или (x,n,x) Стохастик RSI в своем классическом виде
- (n,x,n) или (x,n,n) сглаженный Стохастик RSI
- (n,n,x) двойной Стохастик RSI
- (n,n,n) сглаженный двойной Стохастик RSI
x -> параметр меньше или равен 1
n -> параметр больше или равен 1
Зоны перекупленности и перепроданности обозначаются простым пересечением уровней и помогают принять решение. Все шесть подтипов используются в соответствии с правилами, которые обычно применяются к стохастикам и RSI. Стохастик — это род "трендового" индикатора, а RSI — импульсный, их комбинация может не совпадать с основными правилами, но вы можете убедиться, что использовать два комбинированных правила вместе, на одном индикаторе —не так сложно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16701
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