BB MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3435
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
BB MACD es el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), en el que han sido añadidas las bandas de Bollinger que ayudan a determinar los puntos del cambio de la tendencia y que miden la fuerza de la tendencia actual.
El indicador está dividido en dos partes:
- «Línea» — límea de color MACD
- «Canal» — bandas de Bollinger trazadas para facilitar el seguimiento del cambio de MACD dentro del canal.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16699
