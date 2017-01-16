CodeBaseSecciones
BB MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
3435
Ranking:
(25)
Publicado:
bb_macd.mq5 (6.75 KB) ver
BB MACD es el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), en el que han sido añadidas las bandas de Bollinger que ayudan a determinar los puntos del cambio de la tendencia y que miden la fuerza de la tendencia actual.

El indicador está dividido en dos partes:

  •  «Línea» — límea de color MACD
  •  «Canal» — bandas de Bollinger trazadas para facilitar el seguimiento del cambio de MACD dentro del canal.
El color de MACD depende de su inclinación y de su posición actual dentro de la banda de Bollinger. Cada vez que ocurra una ruptura de la banda, el color cambia para que sea más fácil detectar el punto de esta ruptura.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16699

