Stochastic RSI - indicador para MetaTrader 5
O Stochastic RSI é chamado, por muitos vendedores e traders, de DTOSC (oscilador de tendência dinâmico). Baseia-se no Estocástico, que é calculado a partir do RSI.
Esta versão tem seis subtipos de acordo com o método de cálculo.
Dependendo dos parâmetros (Estocástico 1, Estocástico 2 e Suavização):
- (x,x,x) RSI simples
- (x,x,n) RSI suavizado
- (n,x,x) ou (x,n,x) Estocástico RSI em sua forma clássica
- (n,x,n) ou (x,n,n) Estocástico RSI suavizado
- (n,n,x) Duplo estocástico RSI
- (n,n,n) Duplo estocástico RSI suavizado
x -> parâmetro menor ou igual a 1
n -> parâmetro maior ou igual a 1
Zonas de sobrevenda/sobrecompra são representadas por um cruzamento simples de níveis e ajudam a tomar uma decisão. Todos os seis subtipos são utilizados de acordo com as regras que normalmente se aplicam ao estocástico e RSI. O Estocástico é uma espécie de indicador de "tendência" e o RSI é de pulso, a sua combinação pode não coincidir com as regras básicas, mas você pode ter certeza de que usar duas regras combinadas numa única tela não é tão difícil.
