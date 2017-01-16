コードベースセクション
Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1489
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
DTOSC（動的トレンドオシレータ、dynamic trend oscillator）と呼ばれる確率的RSI（時に一部の売り手とトレーダーによって）。基本的にRSIのストキャスティクスです。

このバージョンには、実際に計算している6つのサブタイプがあります。

それは、パラメータ（stochastic 1、stochastic 2、smoothing）に応じて、次のようになります。

  • (x,x,x) 単純なRSI
  • (x,x,n) 平滑化されたRSI
  • (n,x,x) または (x,n,x) 「古典的」なストキャスティクスRSI
  • (n,x,n) または (x,n,n) 平滑化されたストキャスティクスRSI
  • (n,n,x) 二重ストキャスティクスRSI
  • (n,n,n) 平滑化された二重ストキャスティクスRSI

x -> パラメータが1以下

n -> パラメータが1を超える

買われ過ぎ及び売られ過ぎ領域は、意思決定に役立つように、レベル交差を容易にするためのマークが付けられています。6つのサブタイプのすべては、通常、ストキャスティクスおよびRSIに適用されるルールに従って使用する必要があります（ストキャスティクスは「トレンド」指標、RSIは「モメンタム」指標の一種なので、それらの2つの組み合わせられたルールを一緒に使用することはそれほど困難ではないことは知られるべきです）。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16701

Lnx CCI Lnx CCI

動向変更ルールを正しく実装した、著名のWoodies CCIのバージョン。

BB MACD BB MACD

BB MACDはMACD指標にボリンジャーバンドを加えたバリエーションです。

ピボットポイント ピボットポイント

ピボットポイントを計算する4つの方法が追加されたピボットポイント指標。

Round Price Round Price

基本的な価値のためにT3を使用するエンベロープの一種として作られたT3テーマのバリエーション。