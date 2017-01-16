DTOSC（動的トレンドオシレータ、dynamic trend oscillator）と呼ばれる確率的RSI（時に一部の売り手とトレーダーによって）。基本的にRSIのストキャスティクスです。



このバージョンには、実際に計算している6つのサブタイプがあります。

それは、パラメータ（stochastic 1、stochastic 2、smoothing）に応じて、次のようになります。

(x,x,x) 単純なRSI



(x,x,n) 平滑化されたRSI

(n,x,x) または (x,n,x) 「古典的」なストキャスティクスRSI

(n,x,n) または (x,n,n) 平滑化されたストキャスティクスRSI

(n,n,x) 二重ストキャスティクスRSI

(n,n,n) 平滑化された二重ストキャスティクスRSI

x -> パラメータが1以下

n -> パラメータが1を超える

買われ過ぎ及び売られ過ぎ領域は、意思決定に役立つように、レベル交差を容易にするためのマークが付けられています。6つのサブタイプのすべては、通常、ストキャスティクスおよびRSIに適用されるルールに従って使用する必要があります（ストキャスティクスは「トレンド」指標、RSIは「モメンタム」指標の一種なので、それらの2つの組み合わせられたルールを一緒に使用することはそれほど困難ではないことは知られるべきです）。