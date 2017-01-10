代码库部分
Stochastic RSI - MetaTrader 5脚本

Stochastic RSI (有时被交易者或券商) 称为 DTOSC (动态趋势振荡器)。它基本上是一个 rsi 的 Stochastic。

此版本有 6 个实际计算的子类型:

根据参数(stochastic 1, stochastic 2 和 smoothing):

  • (x,x,x) 简单 RSI
  • (x,x,n) 平滑 RSI
  • (n,x,x) 或 (x,n,x) Stochastic RSI 的 "经典" 方式
  • (n,x,n) 或 (x,n,n) 平滑随机 RSI
  • (n,n,x) 双重 Stochastic RSI
  • (n,n,n) 平滑双重 Stochastic RSI

x -> 参数小于或等于 1

n -> 参数大于 1

超买和超卖区域可由级别交叉轻松标记, 作为决策的助力。所有六个子类型应遵循通常应用于 Stochastic 和 RSI 的规则 (Stochastic 是一种 "趋势" 指标, 而 RSI 是一种 "动量" 指标, 组合可以避免基本规则 , 但您会发现, 使用这两个的组合规则并不困难)


