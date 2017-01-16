Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Lnx CCI - indicador para MetaTrader 5
Es la versión del indicador bien conocido Woodies CCI con la implementación correcta de las reglas del cambio de la tendencia (en caso de seguir estrictamente la estrategia de Woody, en la barra precedente al cambio de la tendencia, debe haber una banda amarilla «tristemente célebre»). Fueron adicionadas las inclinaciones EMA y LSMA (valor de la regresión lineal). Tienen el aspecto de las líneas de color que ofrecen la información adicional para la toma de decisiones cuando se usa Woodies CCI (en el original se usan tres indicadores separados, pero aquí tenemos la versión «todo en uno»).
PS: El sistema Woodies CCI opera principalmente sólo en los gráficos de 5 minutos. De esta manera, el indicador se usa en M5 también de acuerdo con las configuraciones predefinidas. Para usarlo en otros períodos de tiempo, yo recomiendo experimentar con las configuraciones.
