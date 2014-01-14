CodeBaseSecciones
Waddah_Attar_Hidden_Levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1185
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Autor original:

Waddah Attar waddahattar@hotmail.com

Niveles de soporte y resistencia trazados en gráficos diarios.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.11.2008.

Fig.1 Indicador Waddah_Attar_Hidden_Levels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1668

