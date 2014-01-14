CodeBaseSecciones
Indicadores

Three-Pole Super Smoother Filter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1185
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
Three-pole super smoother filter del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading" se utiliza en este indicador para el cálculo del MA.

Three Pole Super Smoother Filter

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/589

