Three-Pole Super Smoother Filter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1185
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Three-pole super smoother filter del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading" se utiliza en este indicador para el cálculo del MA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/589
