JFatlSpeed HTF - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra la dirección de la aceleración del precio JFatlSpeed de un marco temporal más grande en otro más pequeño.
Además, el indicador alerta sobre la dirección actual del índice en cada cambio de barra de marco temporal grande.
Para visualizar el índice se utilizan dos puntos grandes coloreados. Si el índice es positivo y sube, el punto es de color lima; sin embargo, si es positivo, pero baja, el punto es amarillo. En el caso opuesto también se utilizan los puntos de colores. Si el índice es negativo y cae, el punto es rojo; de otro modo, si es negativo pero sube, el punto es de color magenta.
Cabe señalar que este indicador no refleja la dirección de la tendencia actual, sino sólo su primera derivada, o índice. En consecuencia, es mejor filtrarlo utilizando un indicador de tendencia.
Hay que poner el archivo compilado del indicador ColorJFatlSpeed en MQL5\Indicators\. El indicador ColorJFatlSpeed utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Estas clases se describen con detalle en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/581
