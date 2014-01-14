CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Waddah_Attar_Hidden_Levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1700
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Waddah Attar waddahattar@hotmail.com

Níveis de suporte e resistência desenhados nos gráficos diário.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.11.2008.

Fig.1 Indicador Waddah_Attar_Hidden_Levels

Fig.1 Indicador Waddah_Attar_Hidden_Levels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1668

IncDeMarkerOnArray IncDeMarkerOnArray

A classe CDeMarkerOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador DeMarker.

NRTR Color Line NRTR Color Line

NRTR é indicador Nick Rypock Trailing Reverse.

Eficiência Fractal Polarizada Eficiência Fractal Polarizada

A Eficiência Fractal polarizada é um indicador técnico que exibe a atual eficiência dos preços de mercado.

VM - Volatility Measure VM - Volatility Measure

Script para procurar os valores médios do tamanho máximo e mínimo dos candles.