Waddah_Attar_Hidden_Levels - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Waddah Attar waddahattar@hotmail.com
Níveis de suporte e resistência desenhados nos gráficos diário.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.11.2008.
Fig.1 Indicador Waddah_Attar_Hidden_Levels
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1668
