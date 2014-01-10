代码库部分
Waddah_Attar_Hidden_Levels - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Waddah Attar waddahattar@hotmail.com

根据每日图标绘制的支撑和阻力水平.

本指标首先于2008年11月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 Waddah_Attar_Hidden_Levels 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1668

