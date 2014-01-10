请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Waddah_Attar_Hidden_Levels - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1484
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Waddah Attar waddahattar@hotmail.com
根据每日图标绘制的支撑和阻力水平.
本指标首先于2008年11月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 Waddah_Attar_Hidden_Levels 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1668
Interpolation (插值)
使用拉格朗日多项式插值以预测未来价格FullSSA
这是一个重绘振荡指标, 它是基于SSA.mqh单向变换库中的库函数绘制的.
Discipline (纪律)
趋势反转指标Fractal_Level_Xrust
本指标在最近的分形上下绘制水平线