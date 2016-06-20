Der echte Autor:

Waddah Attar waddahattar@hotmail.com

Unterstützungs- und Widerstandslevels gezeichnet auf Tagescharts.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.11.2008.

Abb.1 Der Waddah_Attar_Hidden_Levels Indikator