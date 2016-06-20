Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Waddah_Attar_Hidden_Levels - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 851
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Waddah Attar waddahattar@hotmail.com
Unterstützungs- und Widerstandslevels gezeichnet auf Tagescharts.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.11.2008.
Abb.1 Der Waddah_Attar_Hidden_Levels Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1668
MUV_Cloud
Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei normalisierten XMUV gleitenden Durchschnitten.MUV_NorDIFF_Cloud
Der schnelle Trendindikator gezeichnet basieren auf zwei normalisierten XMUV gleitenden Durchschnitten.
VM - Volatilitätsmaß
Ein Skript zum Suchen des maximalen, minimalen und durchchnittlichen Wertes der KerzengrößeDiscipline
Der Trend Umkehr Indikator