Waddah_Attar_Hidden_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Waddah Attar waddahattar@hotmail.com
日中チャートで描かれた支持と抵抗のレベル
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月15日に公開されました。
図1 Waddah_Attar_Hidden_Levels指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1668
