コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Waddah_Attar_Hidden_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
943
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Waddah Attar waddahattar@hotmail.com

日中チャートで描かれた支持と抵抗のレベル

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月15日に公開されました。

図1 Waddah_Attar_Hidden_Levels指標

図1 Waddah_Attar_Hidden_Levels指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1668

MUV_Cloud MUV_Cloud

2つの正規化されたXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。

MUV_NorDIFF_Cloud MUV_NorDIFF_Cloud

2つの正規化されたXMUV移動平均線に基づいて描かれた高速トレンド指標。

VM - Volatility Measure（ボラティリティの測定） VM - Volatility Measure（ボラティリティの測定）

ローソク足の大きさの最大値、最小値、平均値を検索するためのスクリプト。

規律 規律

トレンド反転指標