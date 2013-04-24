Реальный автор:

Waddah Attar waddahattar@hotmail.com

Уровни поддержки и сопротивления, построенные по дневным графикам.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.11.2008.

Рис.1 Индикатор Waddah_Attar_Hidden_Levels