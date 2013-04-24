Смотри, как бесплатно скачать роботов
Waddah_Attar_Hidden_Levels - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Waddah Attar waddahattar@hotmail.com
Уровни поддержки и сопротивления, построенные по дневным графикам.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.11.2008.
Рис.1 Индикатор Waddah_Attar_Hidden_Levels
