Индикаторы

Waddah_Attar_Hidden_Levels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
4007
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Waddah Attar waddahattar@hotmail.com

Уровни поддержки и сопротивления, построенные по дневным графикам.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.11.2008.

Рис.1 Индикатор Waddah_Attar_Hidden_Levels

