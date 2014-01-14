Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Two-Pole Super Smoother Filter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1149
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Two-Pole Super Smoother Filter del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading" se utiliza en este indicador para el cálculo del MA..
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/588
El indicador JFatlAcceleration muestra la dirección de la aceleración del precio de un marco temporal grande en otro más pequeño.Sistema XMA JJRSX
El indicador se basa en la comparación de las señales del oscilador JJRSX y la media móvil XMA, que trabajan en diferentes marcos de tiempo -el actual (marco temporal del gráfico) y los superiores.
El indicador ZigZag construido utilizando los valores del indicador técnico Parabolic SAR con la posibilidad añadida para crear niveles de Fibo en los dos últimos picos del indicador y en el canal generado con el uso de tres sucesivos picos Zig-Zag con una selección de estos picos.Waddah_Attar_Hidden_Levels
Niveles de soporte y resistencia trazados en gráficos diarios