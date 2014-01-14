CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Two-Pole Super Smoother Filter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1149
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Two-Pole Super Smoother Filter del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading" se utiliza en este indicador para el cálculo del MA..

Two-Pole Super Smoother Filter

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/588

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

El indicador JFatlAcceleration muestra la dirección de la aceleración del precio de un marco temporal grande en otro más pequeño.

Sistema XMA JJRSX Sistema XMA JJRSX

El indicador se basa en la comparación de las señales del oscilador JJRSX y la media móvil XMA, que trabajan en diferentes marcos de tiempo -el actual (marco temporal del gráfico) y los superiores.

ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel

El indicador ZigZag construido utilizando los valores del indicador técnico Parabolic SAR con la posibilidad añadida para crear niveles de Fibo en los dos últimos picos del indicador y en el canal generado con el uso de tres sucesivos picos Zig-Zag con una selección de estos picos.

Waddah_Attar_Hidden_Levels Waddah_Attar_Hidden_Levels

Niveles de soporte y resistencia trazados en gráficos diarios