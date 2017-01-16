CodeBaseSecciones
ZPF_HTF - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
ZPF.mq5 (16.82 KB) ver
ZPF_HTF.mq5 (23.47 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador ZPF permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador ZPF.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ZPF_HTF

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

El indicador Zigzag2_R_Color permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ZigZagOnParabolic_Arrows ZigZagOnParabolic_Arrows

Zigzag ZigZagOnParabolic con visualización de sus valores en forma de iconos fractales.

RSI_Histogram_Round RSI_Histogram_Round

Es un oscilador RSI clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.

Exp_X2MA_Digit_DM_361 Exp_X2MA_Digit_DM_361

El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_Digit_DM_361 se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA_Digit y ColorDM_361.