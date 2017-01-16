Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZPF_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador ZPF permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador ZPF.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ZPF_HTF
El indicador Zigzag2_R_Color permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.ZigZagOnParabolic_Arrows
Zigzag ZigZagOnParabolic con visualización de sus valores en forma de iconos fractales.
Es un oscilador RSI clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.Exp_X2MA_Digit_DM_361
El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_Digit_DM_361 se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA_Digit y ColorDM_361.