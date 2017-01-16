CodeBaseSecciones
Indicadores

Zigzag2_R_Color_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1415
Ranking:
(21)
Publicado:
El indicador Zigzag2_R_Color permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado Zigzag2_R_Color.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16675

