Zigzag2_R_Color_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador Zigzag2_R_Color permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado Zigzag2_R_Color.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16675
