以分形标签的形式显示数值的 ZigZagOnParabolic 指标。

在输入参数中带有时段选择选项的 Zigzag2_R_Color 指标。

把标准的 RSI 震荡指标实现为柱形图的形式并且把它的数值换算到标准范围。

Exp_X2MA_Digit_DM_361 跟随趋势的交易系统是基于 ColorX2MA_Digit 和 ColorDM_361 指标信号的。