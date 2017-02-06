代码库部分
ZPF_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
ZPF.mq5 (16.82 KB) 预览
ZPF_HTF.mq5 (23.47 KB) 预览
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 ZPF 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 ZPF.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ZPF_HTF 指标

图1. ZPF_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16679

