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Индикаторы

ZPF_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1815
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ZPF возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ZPF.mq5.

Рис.1. Индикатор ZPF_HTF

Рис.1. Индикатор ZPF_HTF

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Советник Multi Lot Scalper, версия для MetaTrader 5.

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RSI_Histogram_Round RSI_Histogram_Round

Классический осциллятор RSI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.

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