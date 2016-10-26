Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Классический осциллятор RSI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.

Трендовая торговая система Exp_X2MA_Digit_DM_361 на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA_Digit и ColorDM_361.