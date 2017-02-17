コードベースセクション
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZPF.mq5 (16.82 KB) ビュー
ZPF_HTF.mq5 (23.47 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むZPF指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはZPF.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　ZPF_HTF指標

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むZigzag2_R_Color指標です。

ZigZagOnParabolic_Arrows ZigZagOnParabolic_Arrows

値がフラクタルラベルとして表示されたZigZagOnParabolicです。

RSI_Histogram_Round RSI_Histogram_Round

その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準RSIオシレータです。

Exp_X2MA_Digit_DM_361 Exp_X2MA_Digit_DM_361

Exp_X2MA_Digit_DM_361トレンドフォロー取引システムはColorX2MA_Digit 及びColorDM_361指標のシグナルに基づいています。