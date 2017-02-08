CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZPF_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
709
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZPF.mq5 (16.82 KB) ansehen
ZPF_HTF.mq5 (23.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ZPF Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei ZPF.mq5. Kopieren Sie sie in in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ZPF_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16679

