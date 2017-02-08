Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZPF_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 709
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ZPF Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei ZPF.mq5. Kopieren Sie sie in in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ZPF_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16679
Zigzag2_R_Color_HTF
Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.ZigZagOnParabolic_Arrows
ZigZagOnParabolic mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.
RSI_Histogram_Round
Ein klassischer RSI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab.Exp_X2MA_Digit_DM_361
Der Exp_X2MA_Digit_DM_361 setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA_Digit und ColorDM_361.