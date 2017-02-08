ZigZagOnParabolic mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.

Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein klassischer RSI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab.

Der Exp_X2MA_Digit_DM_361 setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA_Digit und ColorDM_361.