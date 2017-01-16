El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_JJRSX se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA y ColorJJRSX.

El indicador Zigzag2_R_Color permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

El indicador ZPF permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.