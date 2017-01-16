CodeBaseSecciones
ZigZagOnParabolic_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1084
Ranking:
(18)
Publicado:
Publicado:
Autor real:

EarnForex

Zigzag ZigZagOnParabolic con visualización de sus valores en forma de iconos fractales.

¡Los iconos se redibujan de manera semejante a los picos del zigzag original!

Fig. 1. Indicador ZigZagOnParabolic_Arrows

Fig. 1. Indicador ZigZagOnParabolic_Arrows

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16674

