RSI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5

Es un oscilador RSI clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar:

  • 1 — sin redondeo;
  • 2 — todos los valores de cero a cien, con división por dos;
  • 5 — todos los valores de cero a cien, con división por cinco;
  • 10 — todos los valores de cero a cien, con división por diez;
  • 20 — todos los valores de cero a cien, con división por veinte;
  • 50 — 0, 50, 100.

Para todos los valores de RSI menores de cincuenta, el redondeo se realiza al lado menor, y para los mayores de cincuenta, al lado mayor.

Para el redondeo se utiliza el parámetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // nivel del redondeo

Fig. 1. Indicador RSI_Histogram_Round

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16680

