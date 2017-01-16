Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSI_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 967
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un oscilador RSI clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar:
- 1 — sin redondeo;
- 2 — todos los valores de cero a cien, con división por dos;
- 5 — todos los valores de cero a cien, con división por cinco;
- 10 — todos los valores de cero a cien, con división por diez;
- 20 — todos los valores de cero a cien, con división por veinte;
- 50 — 0, 50, 100.
Para todos los valores de RSI menores de cincuenta, el redondeo se realiza al lado menor, y para los mayores de cincuenta, al lado mayor.
Para el redondeo se utiliza el parámetro de entrada
Fig. 1. Indicador RSI_Histogram_Round
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16680
El indicador ZPF permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Zigzag2_R_Color_HTF
El indicador Zigzag2_R_Color permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_Digit_DM_361 se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA_Digit y ColorDM_361.RSI compuesto
RSI compuesto