ZPF_HTF - indicador para MetaTrader 5
962
Indicador ZPF com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ZPF.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ZPF_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16679
Indicador Zigzag2_R_Color com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ZigZagOnParabolic_Arrows
ZigZag ZigZagOnParabolic com exibição de seus valores como ícones de fractal.
Clássico oscilador RSI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.Exp_X2MA_Digit_DM_361
Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_Digit_DM_361 plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA_Digit e ColorDM_361.