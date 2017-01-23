CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZPF_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
962
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
ZPF.mq5 (16.82 KB) visualização
ZPF_HTF.mq5 (23.47 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador ZPF com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ZPF.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ZPF_HTF

Fig.1. Indicador ZPF_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16679

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

Indicador Zigzag2_R_Color com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ZigZagOnParabolic_Arrows ZigZagOnParabolic_Arrows

ZigZag ZigZagOnParabolic com exibição de seus valores como ícones de fractal.

RSI_Histogram_Round RSI_Histogram_Round

Clássico oscilador RSI, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão.

Exp_X2MA_Digit_DM_361 Exp_X2MA_Digit_DM_361

Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_Digit_DM_361 plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA_Digit e ColorDM_361.