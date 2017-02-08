CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZagOnParabolic_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten: 860
860
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Echter Autor:

EarnForex

Der ZigZagOnParabolic Zickzack mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.

Die Zeichen werden analog zu den Spitzen des ursprünglichen Indikators neu gezeichnet!

Abb.1. Der ZigZagOnParabolic_Arrows Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16674

