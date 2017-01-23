CodeBaseSeções
Indicadores

ZigZagOnParabolic_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1688
Avaliação:
(18)
Publicado:
Autor real:

EarnForex

ZigZag ZigZagOnParabolic com exibição de seus valores como ícones de fractal.

Os ícones são redesenhados de maneira semelhante aos topos do ZigZag original!

Fig.1. Indicador ZigZagOnParabolic_Arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16674

