ZigZagOnParabolic_Arrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1688
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
EarnForex
ZigZag ZigZagOnParabolic com exibição de seus valores como ícones de fractal.
Os ícones são redesenhados de maneira semelhante aos topos do ZigZag original!
Fig.1. Indicador ZigZagOnParabolic_Arrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16674
