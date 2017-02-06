代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ZigZagOnParabolic_Arrows - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1579
等级:
(18)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

EarnForex

以分形标签的形式显示数值的 ZigZagOnParabolic 指标。

标签和最初之字转向的极值点类似，都会有重绘！

图1. ZigZagOnParabolic_Arrows 指标

图1. ZigZagOnParabolic_Arrows 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16674

Exp_X2MA_JJRSX Exp_X2MA_JJRSX

Exp_X2MA_JJRSX 跟随趋势的交易系统是基于 ColorX2MA 和 ColorJJRSX 指标信号的。

多手数剥头皮EA交易 多手数剥头皮EA交易

多手数剥头皮 EA 交易，MetaTrader 5 版本.

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Zigzag2_R_Color 指标。

ZPF_HTF ZPF_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ZPF 指标。