喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZigZagOnParabolic_Arrows - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1579
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
EarnForex
以分形标签的形式显示数值的 ZigZagOnParabolic 指标。
标签和最初之字转向的极值点类似，都会有重绘！
图1. ZigZagOnParabolic_Arrows 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16674
