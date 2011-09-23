Смотри, как бесплатно скачать роботов
ZigZag on Parabolic - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6566
- Рейтинг:
-
Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
EarnForex
Этот индикатор строит ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR.
Это улучшенная версия зигзага с разметкой экстремумов на графике с меньшей задержкой. Стандартный ZigZag ищет новый экстремум, следя за процентным отклонением цены от предыдущего экстремума. Этот новый индикатор следит за пересечением цены с индикатором Parabolic SAR.
Входные параметры:
- Step (по умолчанию = 0,02) — параметр стандартного индикатора Parabolic SAR;
- Maximum (по умолчанию = 0,2) — еще один параметр стандартного индикатора Parabolic SAR;
- ExtremumsShift (по умолчанию = true) — если true, тогда экстремумы отображаются там, где они реально находятся; если false, тогда экстремумы рисуются в тех точках (во времени), где их находит индикатор. Это полезно для того, чтобы увидеть задержку определения экстремумов.
