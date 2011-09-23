Реальный автор:

EarnForex

Этот индикатор строит ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR.



Это улучшенная версия зигзага с разметкой экстремумов на графике с меньшей задержкой. Стандартный ZigZag ищет новый экстремум, следя за процентным отклонением цены от предыдущего экстремума. Этот новый индикатор следит за пересечением цены с индикатором Parabolic SAR.

Входные параметры: