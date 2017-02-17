無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZagOnParabolic_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1049
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
EarnForex
値がフラクタルラベルとして表示されたZigZagOnParabolicです。
ラベルはオリジナルのジグザグの極値と同様に再描画されます。
図1 ZigZagOnParabolic_Arrows指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16674
Exp_X2MA_JJRSX
Exp_X2MA_JJRSXトレンドフォロー取引システムは、ColorX2MA及びColorJJRSX指標のシグナルに基づいています。マルチロットスカルパー
マルチロットスカルパーエキスパートアドバイザーのMetaTrader 5 版です。
Zigzag2_R_Color_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むZigzag2_R_Color指標です。ZPF_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むZPF指標です。