ポケットに対して
インディケータ

ZigZagOnParabolic_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1049
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

実際の著者：

EarnForex

値がフラクタルラベルとして表示されたZigZagOnParabolicです。

ラベルはオリジナルのジグザグの極値と同様に再描画されます。

図1　ZigZagOnParabolic_Arrows指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16674

