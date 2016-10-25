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ZigZagOnParabolic_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
EarnForex
Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.
Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!
Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_Arrows
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