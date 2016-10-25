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Индикаторы

ZigZagOnParabolic_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2419
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

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Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!

Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_Arrows

Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_Arrows

Exp_X2MA_JJRSX Exp_X2MA_JJRSX

Трендовая торговая система Exp_X2MA_JJRSX на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJJRSX.

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

Индикатор ColorJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Советник Multi Lot Scalper, версия для MetaTrader 5.