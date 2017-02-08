Multi Lot Scalper

Der Zigzag2_R_Color Indikator mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.

Der ColorJJRSX Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_X2MA_JJRSX Expert Advisor setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA und ColorJJRSX.

ZigZagOnParabolic mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.