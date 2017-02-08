CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Multi Lot Scalper - Experte für den MetaTrader 5

Collector | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1093
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Autor der Idee — Collector, Autor des Codes MQL5 — barabashkakvn.

Der Multi Lot Scalper Expert Advisor.

Getestet auf EURUSD, Zeitrahmen H1, Testperiode 2016.01.24 - 2016.10.24, Ersteinzahlung $10000. Standardmäßige Parameter des Expert Advisors:

Multi Lot Scalper

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16672

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

Der ColorJJRSX Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Zigzag2_R_Color_Price Zigzag2_R_Color_Price

Der Zigzag2_R_Color Indikator mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.

Exp_X2MA_JJRSX Exp_X2MA_JJRSX

Der Exp_X2MA_JJRSX Expert Advisor setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA und ColorJJRSX.

ZigZagOnParabolic_Arrows ZigZagOnParabolic_Arrows

ZigZagOnParabolic mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.