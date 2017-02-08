Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Multi Lot Scalper - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1093
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Autor der Idee — Collector, Autor des Codes MQL5 — barabashkakvn.
Der Multi Lot Scalper Expert Advisor.
Getestet auf EURUSD, Zeitrahmen H1, Testperiode 2016.01.24 - 2016.10.24, Ersteinzahlung $10000. Standardmäßige Parameter des Expert Advisors:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16672
