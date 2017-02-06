请观看如何免费下载自动交易
多手数剥头皮EA交易 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 2619
-
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
想法的作者 — Collector, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn。
多手数剥头皮 EA 交易i。
在 EURUSD H1, 从 2016.01.24 到 2016.10.24 的测试结果, 初始存款 $10 000。默认参数:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16672
