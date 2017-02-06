代码库部分
EA

多手数剥头皮EA交易 - MetaTrader 5EA

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2619
等级:
(20)
已发布:
真实作者:

想法的作者 — Collector, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn

多手数剥头皮 EA 交易i。

在 EURUSD H1, 从 2016.01.24 到 2016.10.24 的测试结果, 初始存款 $10 000。默认参数:

多手数剥头皮EA交易

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16672

