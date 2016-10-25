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Multi Lot Scalper - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3583
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Автор идеи — Collector, автор кода MQL5 — barabashkakvn.

Советник Multi Lot Scalper.

Тестирование на "EURUSD", таймфрейм "H1", период "2016.01.24 - 2016.10.24", начальный баланс $10000. Параметры советника по-умолчанию:

Multi Lot Scalper

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ZigZagOnParabolic_Arrows ZigZagOnParabolic_Arrows

Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

ZPF_HTF ZPF_HTF

Индикатор ZPF возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RSI_Histogram_Round RSI_Histogram_Round

Классический осциллятор RSI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.