Multi Lot Scalper

Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ZPF возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Классический осциллятор RSI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.