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Multi Lot Scalper - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3583
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Реальный автор:
Автор идеи — Collector, автор кода MQL5 — barabashkakvn.
Советник Multi Lot Scalper.
Тестирование на "EURUSD", таймфрейм "H1", период "2016.01.24 - 2016.10.24", начальный баланс $10000. Параметры советника по-умолчанию:
Zigzag2_R_Color_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ZigZagOnParabolic_Arrows
Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.
ZPF_HTF
Индикатор ZPF возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RSI_Histogram_Round
Классический осциллятор RSI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.