Multi Lot Scalper - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1862
Autor real:
Autor da ideia — Collector, autor do código MQL5 — barabashkakvn.
Expert Advisor Multi Lot Scalper.
Teste em "EURUSD", timeframe "H1", período "2016.01.24 - 2016.10.24", saldo inicial $10000. Parâmetros do Expert Advisor por padrão:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16672
