CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Multi Lot Scalper - expert para MetaTrader 5

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1862
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Autor da ideia — Collector, autor do código MQL5 — barabashkakvn.

Expert Advisor Multi Lot Scalper.

Teste em "EURUSD", timeframe "H1", período "2016.01.24 - 2016.10.24", saldo inicial $10000. Parâmetros do Expert Advisor por padrão:

Multi Lot Scalper

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16672

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

Indicador ColorJJRSX com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader, Expert Advisor para MetaTrader 5.

Exp_X2MA_JJRSX Exp_X2MA_JJRSX

Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_JJRSX plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA e ColorJJRSX.

ZigZagOnParabolic_Arrows ZigZagOnParabolic_Arrows

ZigZag ZigZagOnParabolic com exibição de seus valores como ícones de fractal.