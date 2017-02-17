マルチロットスカルパー

ジグザグピーク値の価格ラベルを持つZigzag2_R_Colorです。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJJRSX指標です。

Exp_X2MA_JJRSXトレンドフォロー取引システムは、ColorX2MA及びColorJJRSX指標のシグナルに基づいています。

値がフラクタルラベルとして表示されたZigZagOnParabolicです。