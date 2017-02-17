無料でロボットをダウンロードする方法を見る
マルチロットスカルパー
- Vladimir Karputov
- 823
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
アイデアの著者 — Collector、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
マルチロットスカルパーエキスパートアドバイザー
EURUSD H1のテスト、2016.01.24から2016.10.24、初期残高$ 10,000デフォルトパラメータ：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16672
