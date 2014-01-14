Participe de nossa página de fãs
MUV_NorDIFF_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- 1412
-
O autor do artigo:
svm-d
Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV. Resultado de duas linhas do indicador Momentum desenhados na base da média móvel com as médias SMA e EMA exibidas respectivamente e exibindo às mudanças na escala de -100 ... +100.
Fora da escala de pelo menos um destes dois momentuns, faixas de -100 ou 100, indica a presença de uma forte tendência no sentido correspondente. Nesta situação, os pontos de cor correspondente aparecem. A cor da nuvem reflete à direção de tendência.
Coloque o arquivo compilado, Exp_QQECloud.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.11.2008.
Fig.1 Indicador MUV_DIFF%_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1666
