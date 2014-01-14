CodeBaseSecciones
Smoothed Adaptive Momentum - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1285
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Adaptive Momentum del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".

Colocar el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Smoothed Adaptive Momentum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/578

