Smoothed Adaptive Momentum - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1285
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Adaptive Momentum del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".
Colocar el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/578
