真实作者:

svm-d

本快速趋势指标以两条 XMUV 移动均线为基础绘制。事实上，动量指标绘制的两条线是以分别采用 SMA 和 EMA 算法的移动均线为基础，范围限制在 -100 ... +100。

两条动量线中至少有一条在 -100 或 100，则表明相应趋势方向极强。在这种情况下，相应颜色的点出现。云状图中颜色与趋势方向对应。

放置 XMUV.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 09.11.2008.

图例.1 MUV_DIFF%_Cloud 指标