Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MUV_NorDIFF_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2891
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
svm-d
Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух мувингов XMUV. Фактически в результате выводятся две линии индикатора Momentum, построенные на этом мувинге с SMA и EMA усреднениями соответственно, и приведённые к диапазону изменений в пределах от -100 до +100.
Зашкаливание хотя бы одного из этих двух моментумов на значениях -100 или +100 свидетельствует о наличии сильного тренда в соответствующем направлении. В такой ситуации появляются соответствующего цвета точки. Цвет облака соответствует направлению быстрого тренда.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMUV.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.11.2008.
Рис.1 Индикатор MUV_DIFF%_Cloud
Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух пронормированных мувингов XMUV.MUV_DIFF
Индикатор быстрых трендов.
Скрипт поиска наивысших, наименьших и средних значений размера свечей.Waddah_Attar_Hidden_Levels
Уровни поддержки и сопротивления, построенные по дневным графикам