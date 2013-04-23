CodeBaseРазделы
Индикаторы

MUV_NorDIFF_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2891
(24)
Реальный автор:

svm-d

Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух мувингов XMUV. Фактически в результате выводятся две линии индикатора Momentum, построенные на этом мувинге с SMA и EMA усреднениями соответственно, и приведённые к диапазону изменений в пределах от -100 до +100.

Зашкаливание хотя бы одного из этих двух моментумов на значениях -100 или +100 свидетельствует о наличии сильного тренда в соответствующем направлении. В такой ситуации появляются соответствующего цвета точки. Цвет облака соответствует направлению быстрого тренда.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMUV.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.11.2008.

Рис.1 Индикатор MUV_DIFF%_Cloud

