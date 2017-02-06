代码库部分
EA

Exp_XMACandles - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
955
等级:
(17)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_XMACandles.mq5 (13.91 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XMACandles.mq5 (13.93 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Exp_XMACandles EA交易是基于 XMACandles 指标信号的。当柱关闭时，如果指标的烛形颜色有变化就生成信号，

本 EA 交易需要编译好的指标文件 XMACandles.ex5 才能正确运行。把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的示例

在 2015年 EURUSD H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16649

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

带有之字转向峰值价格标签的之字转向指标(ZigZag)。

BrainTrend1Sig_Alert BrainTrend1Sig_Alert

BrainTrend1Sig_Alert 信号灯信号指标，还有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

基于 XMACandles 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Exp_X2MA_JFatl 跟随趋势交易系统是基于 ColorX2MA 和 ColorJFatl 指标信号的。