Moving Averages with Colors - indicador para MetaTrader 5
Es una MA «clásica» con un toque.
Los colores cambian dependiendo del ángulo de inclinación: cuanto más grande sea el ángulo, el color será más cercano al color equivalente a "Fast up". Cuanto menos sea el ángulo, el color será más cercano al color equivalente a "Fast down" . El resto se colorea según el gradiente entre estos dos colores (dependiendo del ángulo de la MA).
Los segmentos coloreados en el color «puro» dependen del parámetro «ángulo umbral para el paso del color» ("Angle threshold for color steps"). Por ejemplo, si lo ponemos a 90, está claro que nunca será alcanzado. Por defecto, este parámetro tiene el valor de 20 grados.
