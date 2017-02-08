CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_XMACandles - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
967
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_XMACandles.mq5 (13.91 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
XMACandles.mq5 (13.93 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_XMACandles Expert Advisor basiert auf den Signalen des XMACandles Indikators. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe der Kerzen des Indikators geändert hat.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei XMACandles.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse auf EURUSD H4 für 2015:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16649

Zigzag2_R_Arrows Zigzag2_R_Arrows

Zigzag2_R mit Anzeige seiner Werte als Fraktal-Zeichen.

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

Der ZigZag Indikator mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

ZigZag basierend auf den Kerzen des XMACandles Indikators.

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Das Exp_X2MA_JFatl Trend-Handelssystem basiert auf Signalen der zwei Indikatoren: ColorX2MA und ColorJFatl.