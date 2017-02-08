Der Exp_XMACandles Expert Advisor basiert auf den Signalen des XMACandles Indikators. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe der Kerzen des Indikators geändert hat.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei XMACandles.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse auf EURUSD H4 für 2015:





Abb. 2. Chart der Testergebnisse