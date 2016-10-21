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Exp_XMACandles - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1656
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_XMACandles.mq5 (13.91 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XMACandles.mq5 (13.93 KB) просмотр
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Эксперт Exp_XMACandles построен на основе сигналов индикатора XMACandles. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета свечек индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMACandles.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Zigzag2_R_Arrows Zigzag2_R_Arrows

Зигзаг Zigzag2_R с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

Индикатор ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles.

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl.