コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XMACandles - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
760
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_XMACandles.mq5 (13.91 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XMACandles.mq5 (13.93 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XMACandles指標のシグナルに基づいたExp_XMACandlesエキスパートアドバイザーです。 シグナルはバーが閉じるときに指標のローソク足の色に変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたXMACandles.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16649

Zigzag2_R_Arrows Zigzag2_R_Arrows

値がフラクタルラベルとして表示されたZigzag2_Rです。

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つジグザグです。

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

XMACandles指標ローソク足に基づいたジグザグです。

Exp_X2MA_JFatl Exp_X2MA_JFatl

Exp_X2MA_JFatlトレンドフォロー取引システムはColorX2MA及びColorJFatl指標シグナルに基づいています。