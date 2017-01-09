CodeBaseSeções
Experts

Exp_XMACandles - expert para MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
Exp_XMACandles.mq5 (13.91 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
XMACandles.mq5 (13.93 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_XMACandles é plotado com base nas alterações dos sinais do oscilador XMACandles. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor dos velas do indicador mudar.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XMACandles.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16649

