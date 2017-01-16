Versión de la MA sin latencia para MetaTrader 5 (no es una modificación del indicador existente, sino un indicador nuevo- es la «MA no retardada pura»).

Combina todas las ventajas ofrecidas por MetaTrader: no se redibuja, puede ser aplicado a los datos del indicador colocado anteriormente (puede usarse cualquier tipo de datos y cualquier indicador). El código puede ser reutilizado (MA sin latencia está implementada en forma de la función) como parte de otros códigos.

