Indicadores

NonLag MA - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
nonlag_ma.mq5 (3.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Versión de la MA sin latencia para MetaTrader 5 (no es una modificación del indicador existente, sino un indicador nuevo- es la «MA no retardada pura»).

Combina todas las ventajas ofrecidas por MetaTrader: no se redibuja, puede ser aplicado a los datos del indicador colocado anteriormente (puede usarse cualquier tipo de datos y cualquier indicador). El código puede ser reutilizado (MA sin latencia está implementada en forma de la función) como parte de otros códigos.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16639

