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Индикаторы

Zigzag2_R_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2340
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

MetaQuotes Software Corp.

Зигзаг Zigzag2_R с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Arrows

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Arrows

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

Индикатор ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

BrainTrend1Sig_Alert BrainTrend1Sig_Alert

Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend1Sig_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Exp_XMACandles Exp_XMACandles

Эксперт Exp_XMACandles построен на основе сигналов индикатора XMACandles.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles.