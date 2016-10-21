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Zigzag2_R_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
MetaQuotes Software Corp.
Зигзаг Zigzag2_R с отображением своих значений в виде фрактальных значков.
Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!
Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Arrows
ZigZag_NK_Color_Price
Индикатор ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.BrainTrend1Sig_Alert
Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend1Sig_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Exp_XMACandles
Эксперт Exp_XMACandles построен на основе сигналов индикатора XMACandles.ZigZag_XMACandles
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles.