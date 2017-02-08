CodeBaseKategorien
Indikatoren

Zigzag2_R_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

MetaQuotes Software Corp.

Der Zigzag2_R Zigzag-Indikator mit Anzeige seiner Werte als Fraktal-Zeichen.

Die Zeichen werden analog zu den Spitzen des ursprünglichen Indikators neu gezeichnet!

Abb.1. Der Zigzag2_R_Arrows Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16648

ZigZag_NK_Color_Price ZigZag_NK_Color_Price

Der ZigZag Indikator mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.

BrainTrend1Sig_Alert BrainTrend1Sig_Alert

Der BrainTrend1Sig_Alert Semaphor-Signalindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Exp_XMACandles Exp_XMACandles

Der Exp_XMACandles Expert Advisor basiert auf den Signalen des XMACandles Indikators.

ZigZag_XMACandles ZigZag_XMACandles

ZigZag basierend auf den Kerzen des XMACandles Indikators.